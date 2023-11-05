激動喊戲 真嘅一樣 陳茵媺谷谷埋埋 掟嘢發洩

陳茵媺昨日騷香肩出席劇集宣傳活動，揚言做演員時便不會有媽媽包袱，並透露最深刻的一場喊戲，導演事前吩咐就算掟爛鏡頭都要繼續喊，結果拍到手傷腳傷。

藝人陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣、鄺潔楹、古佩玲和江美儀等昨日為無綫劇《羅密歐與祝英台》宣傳，劇中陳茵媺開始做回女仔角色，她對其中一場喊戲印象深刻，喊到崩潰投入，連整親手腳也不知：「嗰場喊到收唔到聲，喊足幾分鐘，因為要掟爛嘢，唔可以拍好多次，導演之前同我講定，就算掟爛鏡頭都唔好講Sorry，叫我繼續做唔使擔心。」稱喊戲有助她紓壓，一來扮男仔要束胸好辛苦，又不能笑太多，加上要兼顧照料小朋友，壓力很大，這場戲來得正好：「喊完之後真係舒服晒。」

周嘉洛表示劇情發展將有好多生離死別，自爆被暴力對待，還有喊戲，他讚古佩玲演陳茵媺年輕版演得好，連劉丹也讚她有進步，古佩玲說：「我一人演兩角，要喊住望住阿哥死，好似望住自己死咁，拍完就轉男裝再喊過。」

嘉洛唔敢同陳瀅比 提到在《愛．回家之開心速遞》扮女裝谷收視，嘉洛自嘲是「肥Barbie」，對被指跟陳瀅撞樣，他不敢辱及好友：「陳瀅瘦好多靚好多，唔係被迫講，我係從心而發，扮女人我就係被迫。」每次扮女人都會唉聲嘆氣，擔心觀眾睇嫌。

另外，對鄭世豪在社交網呻爆拍《愛》劇時被屈遲到，嘉洛和古佩玲因平日拍攝的場口不同而較少接觸，故不清楚，但嘉洛相信是誤會，覺得台前幕後一直以和為貴。