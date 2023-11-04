爺孫戀鬧上法庭 阿爾月付33萬 養女友母子

83歲的阿爾柏仙奴與年輕54歲的Noor去年4月被爆拍拖，戀情震驚網絡，其後有知情者指他們早於疫情期間就已在一起。他們在沒有事前計劃下「搞出人命」，今年6月誕下兒子Roman，至9月女方突然入稟申請贍養費，當時一度傳出他們分手，但事後又傳出仍是情侶，耐人尋味。