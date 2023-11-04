爺孫戀鬧上法庭 阿爾月付33萬 養女友母子
與美國奧斯卡影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）譜爺孫戀的29歲電影監製Noor Alfallah，成功透過法庭要求男方每月支付超過33萬港元的養仔費，夠唔夠鼓勵生育？
83歲的阿爾柏仙奴與年輕54歲的Noor去年4月被爆拍拖，戀情震驚網絡，其後有知情者指他們早於疫情期間就已在一起。他們在沒有事前計劃下「搞出人命」，今年6月誕下兒子Roman，至9月女方突然入稟申請贍養費，當時一度傳出他們分手，但事後又傳出仍是情侶，耐人尋味。
Noor鍾情老男人
洛杉磯法庭已有結果，阿爾被判每月需向Noor支付約23.4萬港元贍養費，另外支付約10.1萬港元作為夜班護士費，並負責一切醫療保險以外的醫療開支。他需要預繳約85.8萬港元，並每年存放約11.7萬港元到兒子的教育基金。如果阿爾收入增加，可以額外支付最多約70.2萬港元，他與Noor將有同等的法律撫養權，共同決定假期、學校與課外活動選項，當中Noor擁有主要撫養權，阿爾則有探訪權。
阿爾一直未婚，與其他舊愛育有另外3名孩子。據稱Noor來自富貴家庭，向來鍾情比父親年齡更大、有錢又有名氣的老男人，英國樂隊滾石（The Rolling Stones）80歲主音米積加（Mick Jagger）就是她的舊愛之一。
人人做記者
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