娛樂

黃又南生日憶亡父
藝人黃又南近期頻頻亮相外地電影節，前日迎來40歲生日的他於社交網晒入行時的舊照，感性留言指過去4、5年的經歷令他成長不少，喪父令他成為一家之主，一切事要一個人面對及承擔，不諱言曾感到徬徨，但清楚機會只留給有準備的人，故會一直咬緊牙關撐下去。
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