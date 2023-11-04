前女子組合Cookies成員區文詩，淡出幕前後生活愈見富貴，除了家住西半山頂層連天台單位、名車代步，又不時乘遊艇出海。打扮周身名牌的她，網晒一輯現身馬場的照片，但其身體狀況令人擔心，見她穿白色短裙配白鞋，四肢極度纖瘦如「紙片人」，令網民擔心！網民留言指她太瘦，着她多吃一點，她回覆：「我已吃很多。」