婁峻碩未婚妻引烏鴉爭食

台灣組合五堅情成員婁峻碩的未婚妻焦凡凡，目前到馬爾代夫度假，她透過社交網分享旅行照，見她身穿裸色比堅尼，盡騷飽滿的34D湯碗胸，在無邊際泳池歎早餐。她表示望海賞魚的瞬間，早餐引來5隻烏鴉爭食，她惟有將早餐連籃帶入房再食。