黎諾懿飛天嗌破喉嚨 黃翠如中計上吊橋 腳震求救

藝人黃翠如為黎諾懿主持的無綫節目《隨懿深度行》擔任嘉賓，並到馬來西亞挑戰城中新玩意，去了佔地35,000平方呎的室內逃生公園挑戰彈射遊戲Slingshot及高空吊橋，又在室內小型賽車場飛車爭做「世一」車神。

原來翠如與諾懿都畏高，他們玩離心力強勁的Slingshot時嗌到拆天，翠如直指這是她做過最後悔的事。而在製作組施展奸計下，她再度踏上「後悔之旅」，事緣幕後團隊與翠如夾計，聲言要讓諾懿抽中高難度籤，翠如半信半疑，但仍「落疊」，結果反被暗算中籤，她激動得掟紙兼不斷拭淚。

翠如被安排挑戰行吊橋，在橋上進退兩難，走了幾步已腳震，並向諾懿求救：「唔得喇，我真係好驚，可唔可以向後退？」她因太驚慌而不知如何是好，一度驚至眼濕濕，狀甚可憐。

學煮娘惹菜氹老公 另外，曾被封為「地獄廚神」的翠如，為滿足愛吃娘惹菜的老公蕭正楠，專誠在馬國跟廚藝導師學煮娘惹菜「甲必丹咖喱雞」。她自言在家中被嚴禁入廚，見她全程雞手鴨腳，連切乾葱都慢動作，令諾懿大感頭痕。