鎖定巨星級埋手 陳奕迅做社恐代表 搵梁朝偉解救

陳奕迅（Eason）續約環球唱片，昨日舉行大型記者會，播放新歌MV時竟有國際級影帝梁朝偉的身影！Eason大爆除了偉仔外，亦曾力邀張學友及周潤發演看更，可惜最終因檔期問題而未能合作。

歌手陳奕迅最新專輯《CHIN UP！》及續約環球唱片發布會昨日舉行，邀請近千歌迷參與，一同見證簽約儀式，環球多個地方的管理層都有到場支持，更送贈寫上「七百五十億」的中國式水墨畫，這是Eason由簽約環球至今，在數位平台上的串流累積播放量。

Eason新專輯中的作品《社交恐懼癌》劇場版MV首度播放，梁朝偉在MV驚喜現身，全場一片嘩然，掌聲不斷。Eason請來MV導演分享拍攝過程，MV中梁朝偉演開鎖工人，為了被關在門外的社恐代表Eason開鎖，據知拍攝當日的造型設計由偉仔自己包辦，到場時已是開鎖佬打扮，可以即時埋位，非常專業！

Eason還大爆本來還邀請了張學友演看更，幻想重現經典電影《亞飛與亞基》，可惜因疫情關係改了好幾次期，學友最終未能參演。

記者會結束後，Eason接受傳媒訪問，指與梁朝偉緣起於電影《擺渡人》，雖然之後有聯絡，亦有一齊打波，但在他眼中對方仍是超級巨星。他又指影帝周潤發亦在邀請之列：「學友唔得，我同工作人員講，不如諗大啲，搵周潤發啦！可以重現《辣手神探》嘛，可惜都係撞期嚟唔到。」

自責辜負觀眾 提到早前開騷時遇上觀眾大叫「講國語」，他拒接「命令」並發牢騷，他多次強調是自己太執着：「呢件事係我做得唔好，我應該專心演繹歌曲，唔應該咁執着同在意，太緊張會有反效果。我好少唱Medley會咁唔太高興咁去跳，辜負咗觀眾，我唔啱，之後會繼續做好啲。」