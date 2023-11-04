孖妹一條心 永不放手 Twins再踏紅館 互毆撻地

組合Twins宣布明年初舉行6場紅館騷，日前她們拍攝宣傳海報時發生小意外，阿嬌突然失平衡，與阿Sa雙雙倒地，幸未有扭傷。她們笑指同起同跌是團隊精神！

成軍22年的Twins原定兩年前計劃舉行20周年演唱會，惟當時受疫情影響作罷，至今年初才預告重返舞台，近日落實將於明年1月21至23、25至27日舉行6場演唱會，是她們相隔9年在紅館合體。

早前蔡卓妍（阿Sa）及鐘欣潼（阿嬌）拍攝宣傳海報，同樣紅噹噹上陣，阿Sa穿上閃閃Bra晒腰，阿嬌則Deep V到肚臍。不過，她們拍攝互毆搞笑動作時發生小插曲，當時阿嬌爬到阿Sa身上，突然失平衡尖叫倒地，幸好孖妹未有扭傷，還笑作一團爬起來，阿Sa笑說：「佢跌嗰下真係嚇鬼死，我想用力拉住佢都搞唔掂，因為我唔係抱住佢，佢喺我背脊，好彩我哋喺地面仲有個木箱托一托，所以阿嬌都冇事。」阿嬌則表示：「冇事！唯一係旁邊用吹風機個工作人員，佢撲過來想幫我，我又跌得太快，佢手上面枝吹風槍就撞正我條頸度，嗰下有少少痛。」

影相貪好玩 談到演唱會以「SPIRIT」為主題，阿嬌直言這是Twins精神：「雖然張海報我哋喺度互毆，但我哋個精神就係永不放手，所以廿年嚟都冇放開過對方！即係同今日影相嗰時一樣，永不放手，一齊跌低，一齊起身！」阿Sa就表示Twins多年也是一條心，順境逆境均在一起：「今次有咁嘅構思，係因為廿多年嚟，我哋實在影過太多靚相，想影啲靚又有另類感覺嘅，所以就影啲好玩啲！」問到阿Sa早前聲帶有事，現時是否已康復？她笑說：「都有少少擔心，不過我估OK嘅。」