中娛星動：睇落唔似同齡！ 熱巴「登基」甩Look 胸戰娜扎顯老

內地紅星楊紫、迪麗熱巴、娜扎、吳謹言、金晨等昨晚出席內地時尚派對，張馨予穿低胸魚鱗閃片晚裝閃爆眼球，而最具話題性的，一定是「新疆四美」中的熱巴和娜扎過招。雖然同樣性感登場，但高下立見，熱巴的復古黃色低胸拖尾禮服，猶如女帝登基，加上妝容略嫌重手顯老態，乳罩亦見有虛位，美感欠奉。娜扎則較為高招，以Bra Top示人散發青春氣息，性感中見小可愛，贏了漂亮一仗。不過失手的豈止熱巴，人氣下滑的吳謹言即使身穿名牌服裝亦土氣十足，以白底藍花Tube Dress亮相，行紅地氈時邊行邊抽住裙子，娘味極濃。

楊紫篤人鼻窿吸負評

另外，同樣盛裝亮相派對的楊紫，最近與林心如及謝娜合作內地節目《我們的美好生活》時，講到拍攝前工作人員特別叮囑她無論發生任何事，都不要在節目中戳人鼻孔，林心如好奇追問原因，楊紫笑說：「因為我拍戲的時候，會戳人鼻孔。」其實不少男拍檔都遭遇過她的「毒手」，包括李現、魏大勛、鄧倫及馬天宇等，當中最常「中招」的是李現。曾有粉絲為偶像護航，指楊紫其實是跟劇本指示，但後來李現、馬天宇都在訪問中「控訴」是楊紫自己加戲，他們並不同意。網民熱烈討論楊紫的「怪癖」，並以負評居多，有網民覺得相當污糟又失禮貌，更反問楊紫是否覺得此舉很可愛。