娛圈單打：寶島玉女好長情 拖而不婚冇詐型

憑經典電影《不能說的秘密》而廣受港人喜愛的台灣氣質女星桂綸鎂，下月便「奔四」。時間飛逝，出道逾20年的她，早就是金馬和亞太影展影后。名成利就，偏偏還未成家，與才子男友戴立忍拍拖逾18年，依然等不到愛郎娶她入門的一日。

這對年齡相差17歲的情侶，於2004年拍攝電影《經過》而撻着，縱然男比女大一截，愛情之火依然在二人之間熊熊燃燒。戴立忍是出名的影壇才子，身兼導演、編劇、剪接、演員多職，多次獲得金馬獎肯定。當時還是新人的桂綸鎂，被才氣橫溢的戴立忍深深吸引，對他死心塌地，可謂自然不過。

但隨着女方愈來愈紅，在亞洲名氣愈來愈大，戴立忍反而顯得失色。二人相戀至今，從未正式鬆口認愛，近年更頻頻傳出情變。疫情期間，戴立忍被目擊獨居於宜蘭烏石港船屋，分手消息不脛而走。桂綸鎂每被問及感情狀況亦語焉不詳，只表示需要一個人獨處的時間。

過去戴立忍也曾被問及為何不結婚，總是顧左右而言他，曾揚言「這種事需要天時地利人和，光有『人和』有甚麼用？」模稜兩可。但近日台媒又直擊兩口子偕友人到餐廳食飯，桂綸鎂熟練地跟在戴立忍身旁，猶如老夫老妻一般，分手傳聞不攻自破。

自古美女愛英雄，戴立忍顯然就是桂綸鎂心中的英雄。她今年接受雜誌訪問，聊及靈魂伴侶的話題，忽然坦白承認，確實遇見了讓她很安心自在、甚麼都能聊的人。看來在這對靈魂伴侶之間，一紙婚書並不代表甚麼，月老的紅線早已將二人牢牢牽絆着。