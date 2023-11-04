預告五花大綁 黃宗澤周秀娜傷膝鴛鴦 撻到骨裂

黃宗澤與周秀娜近日四出宣傳新劇，劇中有不少動作場面，他們的右膝同樣有痛症，所以要忍痛喪跑，名副其實是一對苦命鴛鴦。劇中打戲落在周秀娜身上，她自爆練習撻人時，練到筋骨骨裂！

藝人黃宗澤（Bosco）、周秀娜（Chrissie）、黃浩然、郭政鴻和蔡穎恩等，昨日到觀塘宣傳主演的電視劇《叠影狙擊》，劇集將於下周一在無綫播映。Bosco有大班粉絲撐場，場面熱鬧。他指劇中7成打戲都落在Chrissie身上，讚拍檔「好揪得」，而Chrissie透露未開拍前練習已受傷，初時以為撞瘀，相隔數天仍感受到痛楚，就診後才知道筋骨出現裂痕，她說：「我要撻人，又驚撻親人就住，點知自己整親。」結果要休息兩個月才康復。

Bosco自爆一場拍打車頭戲，拍完要睇跌打，又戲言與Chrissie是苦命鴛鴦，兩人右膝同有傷患，拍跑戲時十分辛苦，他說：「初初都扶到佢，之後大家跑完各自扶樓梯咋，幾慘！」Chrissie又劇透指有被人五花大綁及虐打的戲份，有做足資料搜集，但在電視尺度下，未知能否播出。劇中她一人分飾兩角，劇情相當燒腦，問她會否擔心觀眾看不明白？她指一直與導演有溝通，時間上有交疊，兩個角色又會互相扮對方，建議觀眾專心睇劇。

黃浩然透露近日劇集宣傳片播出，兩個兒子看到他的激吻戲時假裝看不見：「佢哋平日睇到呢啲戲反應好大，但見到我咀就扮睇唔到。佢哋分別10歲同12歲，從未睇過我做戲，今次可以畀佢哋睇睇。」

蔡穎恩避談好友死訊 至於蔡穎恩的好友林皓霆（Charles）突然離世，大受打擊的她日前出席活動時拒絕受訪，昨日見她心情有所平復。她指與Charles籌備近一年的網上時裝節目《衫P》原定今日網上首播，現時決定延期播映，之後再等公司安排。對於好友突然離世，她表示：「處理緊。（最後一次見Charles係幾時？）今日想集中活動上。」明顯不欲多談。