網民怒插抽LGBT水 肉搏韓女任舔胸 范冰冰復出失利

因捲入逃稅風波而暫時消失在內地影視圈的女星范冰冰，其「復出作」在韓國上映，冰冰為翻身搏到盡，挑戰同性題材，更上演大尺度女女床戲！該段情慾戲近日在網上流出，不乏兩女接吻及愛撫鏡頭，冰冰更任由對手舔胸及手淫至高潮。不過，電影在韓國的票房及口碑不似預期，看來冰冰想憑該片收復失地有難度。

內地女星范冰冰於2018年捲入逃稅風波，事業直插谷底，影視工作統統叫停。經歷漫長的空窗期後，被視為復出作的韓國電影《綠夜》本月1日在韓國上映，預計年底在串流平台播出，並已安排明年1月中在日本公映。

片中冰冰飾演在當地的一名內地移民，長期遭丈夫虐待，其後遇上由韓國女星李周映飾演的綠髮女生，互相救贖，2人一場大膽的女女床戲成為焦點所在。近日網上流出一段約2分鐘的電影片段，當中除了有她們的接吻鏡頭，還有愛撫胸部的戲份，見冰冰被對方扯下吊帶背心舔胸及將手放在下體手淫，意識大膽。冰冰演情慾戲時七情上臉交足戲，先是享受，最後滿足到落淚。

冰冰今次為了翻身完全豁出去，挑戰韓語演出及同性題材，可惜電影在當地票房及口碑麻麻，上映當日只有2,329人次入場，排名第10，遠遜於排首位的宮崎駿電影《蒼鷺與少年》的49,270人次，以及同日開畫、排第3位的澳洲片《手靈》的15,216人次。而電影院網站主理的評分中，《綠》片只得69%好評，相較今年在當地上映的華語片為低，如《無名》有85%、《關於我和鬼變成家人的那件事》有84%、《滿江紅》有82%、《流浪地球2》有71%等。

內地網民對冰冰的復出作反應兩極，有人讚她演技出色，亦有人批評床戲純粹噱頭，毫無美感，認為冰冰拍同志片只為迎合LGBT（性小眾）潮流，綜合種種，似乎電影並未為冰冰的復出之路激起多大浪花。

承認計劃進軍韓娛圈 另外，近日冰冰受訪時談及跟拍檔李周映的合作，她稱雖然相識日子不長，而且只能以有限的英語溝通，但她們很快便投入角色，雙方的默契令她開心。對於導演韓帥，她稱讚對方是很有力量的人，雖然是首次合作，但很快便能磨合，過程順利愉快。她希望透過電影向受到壓迫的女性傳達要勇敢及努力讓自己變得堅強的訊息，並為自己發聲。除了《綠》片，她還在韓劇《知情人》特別出演反派角色，問到是否要進軍韓國娛樂圈？她坦承的確在接洽中，但未落實合作計劃，至於心儀的合作對象，她點名影帝宋康昊，大讚對方是優秀演員，對他主演的《上流寄生族》及《韓流怪嚇》印象特別深刻。