休養3年 莎蓮首露面撐家鄉球隊

去年12月宣布患有罕見神經疾病「僵硬人症候群」的55歲加拿大天后莎蓮迪安（Celine Dion），因久病多次押後演唱會，前後已長達3年未有公開露面。直至周一她終於首度公開現身，於美國拉斯維加斯欣賞冰上曲棍球賽事，支持家鄉隊伍Montreal Canadiens決戰賭城主場的Vegas Golden Knights。莎蓮帶同22歲兒子René-Charles、13歲孖仔Nelson與Eddy一起出席，賽事後更前往更衣室與加拿大球隊會面。

擔任球隊媒體副主席的Chantal Machabée與球隊官方社交網站，都有上載莎蓮探訪隊伍的照片與影片，留言：「多謝莎蓮迪安嘅光臨。成隊人都好開心可以同你、你屋企人見面。」莎蓮氣息不錯，行動自如，與球隊眾人握手擁抱。她與教練Martin St. Louis打招呼時以法文說：「好榮幸可以同你見面，今晚打得好好。」又向球員表示：「你哋只需要保持健康同強壯，做你哋做得最好嘅事。」