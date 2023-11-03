挑戰激烈性愛場面 澤尻反口復出 勢借舞台名作翻身

曾於3年前因藏毒揚言引退的日本女星澤尻英龍華，反口復出藝能界，首度擔正明年2月公演的舞台劇重返舞台，挑戰尺度大膽的性愛場面。

37歲日本女星澤尻英龍華，當年憑催淚劇《1公升眼淚》紅透亞洲，但2019年捲入毒案，因藏搖頭丸翌年被判罪成。曾在法庭上發表引退宣言的她，今年2月結束3年緩刑後，多次亮相所屬avex事務所社長松浦勝人的影音頻道及社交網試水溫。

潛伏4年，澤尻終於宣布正式復出，首踏台板主演明年2月公演的舞台劇《慾望號街車》，與男星伊藤英明首度合作。《慾望號街車》（A Streetcar Named Desire）是美國著名劇作家Tennessee Williams的名作，描寫上流社會女子墮落的故事，曾多次在百老匯演出，1951年更拍成電影，勇奪多個奧斯卡獎項。首次演出舞台劇的澤尻，在宣傳海報中染上金髮，飾演其妹夫的伊藤英明從後抱住她。原作中有不少激烈的性愛場面，包括同性及強暴等情節，屆時澤尻會如何演繹，令人十分期待。

網友反應兩極 澤尻走紅以來經過多次事業起伏，曾因黑面及涉毒被封殺。她早前傳出接拍串流平台劇集或電影，卻意外地以舞台劇作為復出作。外界對她重返藝能界反應兩極，有人批評她反口食言，但更多網民期待再度欣賞她的精湛演技。知情人士透露，澤尻在停工的3年半內靜思己過，如今已改過自新，為舞台劇做好準備。拍檔伊藤英明亦更新社交網，表示會落力為舞台劇綵排。