暢所欲玄：陽刃格 劫財星

人為財死，鳥為食亡。這是一個非常現實的問題，沒有對錯。人人都喜愛錢財，劫財星不一定是劫奪自己之財，也可以是為自己帶來進財，當然不是犯法而得之財，是合情合理合法得財。一般在命理上，叫比劫分財格，是與人合作而得財之意思。

劫財星代表錢財破損，不願意的消費，是一種無奈而消耗自己錢財之星。在人物上代表兄弟姐妹朋友、同事拍檔、競爭對手。劫財星就是剋破財星之五行，不論男女命，一對情侶的第三者，流年劫財星沖命中的夫妻星，最容易被人破壞而分手，流年劫財星合命中的夫妻星，情人最容易被第三者合走。

天干地支見劫財星稱為陽刃格，一般用羊刃格，因為陽與羊同音。五行之氣來到旺極而去轉變陰陽，為之陽刃。陽刃格對命主之五行不在當令之月份出生，非常有利，因為自己五行氣弱，不足以駕馭財官，得到代表朋友拍檔的劫財陽刃星幫助，分享金錢與駕馭權力地位，這就是比劫分財格與陽刃駕殺格。陽刃格大忌身旺，因為自身有足夠力量，毋須別人來幫助，金錢權力地位可以獨享。劫財星就是見血刃的競爭對手，爭財爭權爭情人，爭生意與戰爭，那不是成王敗寇之局面呢？

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅