翁虹「頭髮亂了」笑爆網

有「美魔女」之稱的藝人翁虹不時透過社交平台分享生活點滴。近日她上載了一段「咪嘴」高歌的影片，她身穿白色恤衫展現迷人鎖骨，忘情獻唱更手舞足蹈，期間見她的頭髮隨着搖擺身體而晃動甚至飛起，畫面搞笑，但網友細心一睇，發現其實只是她身後的盆栽造成的「錯位效果」而已。