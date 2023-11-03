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翁虹「頭髮亂了」笑爆網
有「美魔女」之稱的藝人翁虹不時透過社交平台分享生活點滴。近日她上載了一段「咪嘴」高歌的影片，她身穿白色恤衫展現迷人鎖骨，忘情獻唱更手舞足蹈，期間見她的頭髮隨着搖擺身體而晃動甚至飛起，畫面搞笑，但網友細心一睇，發現其實只是她身後的盆栽造成的「錯位效果」而已。
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