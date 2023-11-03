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林愷鈴變美人魚顯自信
早前藝人王丹妮、余香凝、「十優港姐」麥明詩和星二代林愷鈴等化身迷人魚姬（美人魚）拍攝宣傳照，展現女性優雅自信一面。她們分別置身海底貝殼及躍出海面兩個場景中，王丹妮一襲閃爍貼身晚裝，身材玲瓏浮凸，而林愷鈴穿上傘尾裙，半臥在巨型貝殼上，有如活生生的美人魚。
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