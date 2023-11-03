周秀娜扮孖妹 共享男友？

周秀娜與黃浩然亮相遊戲節目宣傳新劇，飾演大反派的浩然，指劇中愛上一人分飾兩角的周秀娜，要時間揣摩。周秀娜覺得孖妹的最大好處，就是如同有「分身」，可以頂替對方。

無綫台慶劇《叠影狙擊》演員周秀娜、黃浩然、郭政鴻、關禮傑和蔡穎恩組隊參加遊戲節目《思家大戰》，與鄧梓峰率領的「台慶MC」隊包括黎芷珊、馮盈盈、林溥來和吳幸美對戰。

周秀娜透露在新劇一人分飾兩角，黃浩然自爆是大反派，表面上好像利用周秀娜，但慢慢喜歡上對方，需要時間揣摩角色。周秀娜被問到孖生姊妹有甚麼好處？她笑言可以頂替對方，鄧梓峰即笑說：「追同一個人，邊個得閒邊個去！我都有一對孖仔，呢樣佢哋冇話畀我聽，我估啫！」

盧慧敏操腿打鬥 《叠》劇中的盧慧敏（Amy）、蔡浩然（Scott）和張凱娸是首次拍劇，為了應付大量動作場面，事前接受特訓。首演奸角的Amy最強武器就是一雙長腿：「劇入面我經常要用隻腳去同人打，主要訓練雙腿，但踢腿用嘅肌肉，同平日做運動嘅肌肉唔同，真係要練。有位師傅鼓勵我：『你要做第二個楊紫瓊㗎！』於是我就忍住痛同自己講：『冇嘢難到我㗎！』」

至於舞蹈員出身的Scott，雖然筋骨柔軟，但進行深度拉筋時仍露出痛苦表情，他說：「我跳開舞都覺得好辛苦，打交比我想像中複雜好多！」娸娸則笑說：「我平時冇做運動，上完堂之後，坐低、起身、行樓梯都會發出痛苦嘅聲音。」