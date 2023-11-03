旋風式襲港派壽桃包 岩布仙尼領唱生日歌 大啖嘗辣

意大利足球名宿岩布仙尼旋風式襲港15小時為「包點先生」站台，吸引大批粉絲到場。親民的他來者不拒，又即場以視像通話讓囝囝感受熱鬧氣氛，他更相當識做，自爆最喜歡食蝦餃。

岩布仙尼昨晨飛抵香港，會合前AKB48 Team TP、現任台灣中信兄弟啦啦隊人氣成員冼迪琦（小迪），下午到中環出席「包點先生15周年慶典及限定麻辣系列」活動，吸引數百球迷及宅男到場圍觀，而「包點先生」母公司建華集團主席凌偉業亦親臨現場主禮，場面相當熱鬧。

岩布仙尼與小迪即場試食新推出的點心，包括「麻辣菜肉包」、「麻辣鮮肉燒」、「麻辣鮮蝦餃皇」及「麻辣馬蹄肉餅飯」，又切壽桃包與全場合唱生日歌，他們更走進人群派壽桃包，岩布仙尼以廣東話講「大家好」向全場問好，成功炒熱全場氣氛。

向囝囝炫耀人氣 今次是岩布仙尼自2004年訪港後再次重遊舊地，面對大批球迷，他有求必應，歡迎合照及簽名。席間他突然掏出手機致電囝囝，讓對方感受熱鬧場面及他在港的受歡迎程度，事後他受訪時表示：「我掛靴嘅時候，囝囝仲好細，佢之前唔知我有咁多粉絲㗎！」

由於在意大利尚有其他工作，活動完結後他就立刻趕往機場，今次留港不足15小時，他慨嘆不夠時間四出觀光及「食好西」，他笑說：「可能下年再嚟旅行啦，最好今次『包點先生』再請我嚟，可以逗留一星期，工作外四出觀光，咁就大滿足啦！」提到香港的美食，他透露自己很喜歡食蝦，對蝦餃情有獨鍾，對於被稱為「Hello Birthday KOL」及19年前為亞視祝壽一事，他指日前與陳淽菁進行視像通話後才勾起回憶。