台灣歌手陳昇早前捲入「#Me Too」風波,被女設計師指控酒後性騷擾,昨日他在台北為跨年演唱會開記者會,就事件公開道歉:「I'm really sorry about this,這是很典型的一個蠢叔叔,做了一張蠢專輯,在一個蠢會議裏,講了一堆蠢話,造成一堆蠢問題。」