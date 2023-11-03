娛樂

桂綸鎂放閃 驚現「第三者」？

台灣金馬影后桂綸鎂與年長17歲的男友戴立忍相戀18年，惜從未公開認愛。日前，他們被拍到去餐廳約會，期間竟有「第三者」加入，只見該名女友人與桂綸鎂、戴立忍在餐廳門口有講有笑，桂綸鎂還從後環抱這位友人。桂綸鎂與戴立忍交往多年，雙方互動猶如老夫老妻般自在。
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