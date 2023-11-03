中娛星動：社交網全面禁言 劇作播映無期 Baby：只能沉默

藝人Angelababy（楊穎）和張嘉倪疑因現身「19禁」歌舞騷而遭進一步封殺，她們的社交平台帳號突然被禁言，引發網民熱議。事件牽連甚廣，Baby多部未公開的劇集和廣告代言亦受到波及。

藝人Angelababy及張嘉倪被指疑現身韓國女團BLACK PINK成員Lisa參演的法國巴黎「19禁」歌舞騷，前日有粉絲發現她們的微博帳號有異常，無法追蹤及向她們發送訊息，其後帳號回復正常。正當外界以為風波已平定，昨日她們的微博及抖音帳號竟被禁言！

前日晚上時段，2人的微博帳號首頁顯示：「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」而先前她們的抖音帳號已被禁言，抖音違規處罰說明顯示：「該用戶因違反《抖音社群自律公約》的相關規定被禁言」，疑遭官方進一步封殺。此前，Baby有份參與的廣告和節目均被除名和下架，連常駐的綜藝節目《奔跑吧》新一季錄影亦未見其蹤影。

工作室「擺爛」回應 Baby及張嘉倪被禁言後，外界一沉百踩，有網民盤點兩人手上的劇作，Baby還有與宋威龍的網劇《相思令》、友情演出的《漫影尋踪》，張嘉倪則有成毅的新劇《英雄志》，被指應上映無期。另有網民指Baby的廣告仍被審查中，服裝及保暖衣廣告即時換相，不過這些品牌的宣傳社交平台仍有Baby「蹤影」，暫未被割席。對於Baby疑遭封殺，工作室首次作出回應：「現在只能沉默。」