娛圈單打：五十路雙乳解放 想當年咀都唔畀

永遠的松松姐姐（陳松伶）不經不覺已經52歲，來到「五十路」知天命之年，她愈活愈隨心所欲。最近在美國開騷，不僅激減廿多磅回復健美身材，更「大解放」以一襲白色開胸戰衣登場，胸前兩團肉僅靠兩塊小布遮掩，睇到觀眾眼凸凸！

松松姐姐突破過去尺度性感上陣，足見她信心十足，不過網民就唔多受落，直指設計師應該推出去斬！何解咁嚴重？皆因那兩塊白布，設計毫無美感，猶如兩片膏布貼在胸前，既突兀又奇怪。

再講，松松姐姐年輕時一直以玉女形象示眾，守身如玉，莫講話從來不穿低胸裝，連露背露臂都鮮見，更堅持不拍吻戲，即使對手係鄭伊健、古天樂、張智霖等男神，一樣冇情講！

廿多歲女卜卜脆死都唔露，踏入五十路卻打開心口勁露，「女人心，海底針」就係咁解！須知不少網民都是由松松姐姐陪伴長大，首本名曲《烏卒卒》唱到街知巷聞。MV裏松松姐姐以多個不同造型現身，全部由腳包到上頸，想睇少少肉都咪使旨意，想不到來到熟女階段，反而唔聲唔聲嚇你一驚。

不過咁，難得松松姐姐一把年紀仍努力Keep Fit，虎背熊腰龍躉雙下巴統統消失，當中所下苦功可想而知，值得鼓掌。話時話，她自從下嫁小8歲內地演員張鐸後，生活和事業重心都移往內地，靠早年在港累積的知名度，一直頗受歡迎，聽聞年搵千萬，是圈中富婆。前年參加綜藝節目《婆婆和媽媽》，自爆因年紀大無法生育而被奶奶嫌棄。家家有本難唸的經，看來活得隨心所欲的松松姐姐，也有未如人意時。