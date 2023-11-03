許廷鏗打友情牌 欣宜料聖誕復出

歌手鄭欣宜被指患抑鬱症而神隱大半年，向來老友的許廷鏗，日前邀請到欣宜拍攝其新歌MV，昨日在活動上再分享對方近況，自爆已邀請她「復出」擔任聖誕節戶外騷的嘉賓。

近百位歌手昨日到昂坪市集出席明年1月1日假亞洲博覽館舉行的頒獎禮記者會，吸引過千粉絲到場，當中MIRROR的粉絲提早4日上山紮營，成功霸到最佳位置支持偶像，反觀炎明熹及李幸倪的粉絲就只能靠邊站或站到後排，現場被「鏡粉」攻陷！

許廷鏗（Alfred）表示若收到邀請，屆時會出席頒獎禮，並預告聖誕節期間會舉行戶外音樂會，問到會否邀請好友欣宜做嘉賓？他說：「邀請咗喇，希望佢會到，佢應承咗我會出席。（佢唔會拒絕你啩？）佢試吓？我哋互相承諾過大家，會做對方嘅嘉賓。（欣宜為你復出？）又唔好咁講，佢準備好嘅話，我一定支持佢。」他又提到很開心可以與欣宜合作拍新歌MV：「個MV係我哋一齊諗出嚟，為咗個MV演活咗個角色，大家留意番MV，未至於催淚，但會有眼淚湧現。（欣宜狀態OK？）OK，再多嘅事情等佢返嚟後再同大家交代。（仲會有延續？）一向想同佢一齊開騷。（同你開騷令人覺得佢同公司更有問題？）我喺佢入公司前已訂立咗個友誼，今次我同佢公司亦有好多溝通，非常順利，大家放心，當佢返嚟就會更清晰。」

炎明熹歌迷遭「鏡粉」逼走 至於炎明熹（Gigi）對於今年可以首次全程參與記者會感興奮，因去年要放學才能趕來。在台上影大合照時，站在第二排的她幾乎被前排歌手遮擋，她笑說：「因為大家都好高，我已經着咗對5吋高踭鞋，下年再着高啲！」問到對獎項可有信心？她說：「順其自然，我成個人生都係呢個宗旨，唔會改變。」又指去年因病缺席頒獎禮，今年無論如何都會保持健康，參與年度盛事。提到大批歌迷到場打氣，卻被迫靠邊站，她會否心痛？Gigi說：「只要有得見面，相信Fans企邊度都開心，不過都知道佢哋好熱，又等咗好耐。」為了安撫粉絲，她特地走近歌迷齊齊合照，相當識做。

此外，泳兒穿魚網衫透視Bra Top，造型性感，她坦言對重奪「女歌手」獎信心不大，因今年出歌量和速度較慢，反而李幸倪就信心滿滿，她說：「今年出咗4首歌，對獎項有信心，會全力以赴。」

一眾歌手出席頒獎禮記者會，場面熱鬧。 炎明熹