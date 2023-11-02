歌影雙棲 買磚頭投資 Harry身家破16億 冧莊吸金王

英國雜誌《Heat》公布「英國30歲以下最富有明星」排行榜，前男子組合One Direction（1D）成員Harry Styles以1.75億英鎊（約16.62億港元）身家力壓其他藝人稱冠，認真巴閉！

今次是Harry繼去年後再次成為30歲以下吸金王，不過由於今年已29歲，所以下年他將因「超齡」而不能上榜。他的致富之道主要來自音樂方面，而拍戲及拍廣告亦令他財源滾滾來，當中數年前就以800萬英鎊（約7,600萬港元）與一個國際時尚品牌簽下廣告代言人合約。除了開工吸金，他亦投資有道，在英美擁有4項物業，而今年更以540萬英鎊（約5,130萬港元）成功賣出洛杉磯豪宅。除了Harry外，1D隊中3位新舊成員Niall Horan、Liam Payne及Zayn Malik同樣榜上有名，唯獨Louis Tomlinson沒有上榜，其中Niall以6,040萬英鎊（約5.7億港元）身家排在第3位。

僅次於Harry排第2位的是英國流行天后Dua Lipa，身家估計高達8,250萬英鎊（約8億港元），亦憑此成為英國30歲以下最富有女星。與Harry一樣，Dua亦是「多瓣數」藝人，唱歌之外也有演戲、拍廣告及推出自家設計時裝。

「蜘蛛仔」成影視界一哥 影視界方面，以「蜘蛛俠」Tom Holland及《怪奇物語》（Stranger Things）女星Millie Bobby Brown最有錢，當中Tom以2,060萬英鎊（約2億港元）身家排第9位。另外，雜誌亦公布「英國以外30歲以下最富有明星」，26歲美國真人騷女星Kylie Jenner以7.7億英鎊（約73億港元）力壓樂壇天王Justin Bieber及天后Miley Cyrus居首。雜誌亦公布「30歲以下最富有『星二代』」，英國前球星碧咸（David Beckham）大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）以1,000萬英鎊（約9,500萬港元）稱冠。另外，Kylie Jenner日前與家姐Kendall扮《新蝙蝠俠不敗之謎》（Batman Forever）的大反派Sugar及Spice，造型養眼！