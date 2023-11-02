暢所欲玄：不聚財的面相

1.斷眉：眉毛在整個面相中佔據非常重要地位，古書早有記載：「眉斷財斷，眉散財散。」意思是如果一個人的眉毛分開或斷裂，就不能積累財富。有此面相的人，做事精力不夠集中，心性懶散，往往錢財消耗比較大。俗話有云：「眉開生運」，通過紋眉方式改變眉毛，有利於廣結良緣。

2.鼻孔外露：鼻子在面相學上主財運，如果一個人的鼻孔外露，多對金錢沒有概念，有各種各樣的開支，賺多少花多少，更加不懂得理財。有此面相的男士，可通過留鬚方式擋住財運外露；女士則可通過戴口罩方式化解。

3.額頭長痘：額頭是一個人元神之居所，體現出一個人的精神狀態。額頭上長痘痘代表心火旺、脾氣不好、愛生氣，意味着容易在財富方面有大的虧損，如果有股票或各種資金方面的投資，就需要謹慎操作。

4.掌心無窩：傳統相書記載：「掌心無窩，難有大富，無法聚財。」在相學中，「掌心存水」為吉相，水為財，若掌心凹陷能存水，即為存財之意。掌心無窩的人大多賺錢困難，難以儲到錢。

玄學名師黃楚淇