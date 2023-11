藝人岑麗香(香香)婚後育有兩子,現時以家庭為重心,專心相夫教子,閒時亦有出席公開活動。香香不時晒新相或片段分享其生活日常,昨日她於社交平台晒多張美照,當中一張身穿掛頸露背裙的她,明顯比之前有肉感,但依舊漂亮,笑容甜美,她配文表示:「Sooo ready for November! It's gonna be a good month! #bdaymonth has begun muhahaha!」原來她11月生日,難怪心情特別好!