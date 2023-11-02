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陳嘉倩險露「黑暗三角」
前無綫新聞主播陳嘉倩，當年憑清純面孔被網民封為「嘉倩BB」。自2017年離巢後，其人氣有增無減，頻頻參與綜藝節目及狂接廣告搵真銀。她不時透過社交平台派福利，日前上載Cosplay打扮的美照，大騷性感黑絲襯超短裙，更幾乎露出「黑暗三角」位置，引人遐想。
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