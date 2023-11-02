韓國電視台演出 周吉佩秒變Oppa！

《中年好聲音》冠軍周吉佩日前衝出香港，代表無綫出席韓國KBS電視台舉辦的「ABU TV Song Festival」，與馬來西亞及內地等不同歌手作文化及音樂交流，機會難得。雖然行程匆匆，但他的一班鐵粉竟自費「追星」，陪他飛往當地出戰，令他大感窩心：「佢哋仲要幫手舉晒燈牌咁，所以事後我都有抽時間請佢哋食飯『回禮』。」

談到首次踏上KBS舞台，他坦言壓力相當大：「佢哋以製作音樂節目馳名，所以表演前我好緊張，見到場面更加覺得震撼，一定係比《中年好聲音》總決賽更大壓力，知道好多嘢控制唔到，好彩最後都算順利過關，希望遲啲再有機會去韓國唱歌啦！」

汝矣島賞月 周吉佩此行亦有爭取時間四出往不同景點打卡留念：「好似電視台嗰條著名嘅樓梯咁，搞到我真係瞬間變咗Oppa，成個人『韓』咗！我亦有去汝矣島賞月，喺嗰度影咗好多相兼拍片，感覺好浪漫，諗住遲啲上載到互聯網公諸同好。」由於返港後同樣行程滿滿，他昨日終宣布「打敗仗」，身體抱恙，獲不少網民留言慰問。