着羽絨似焗桑拿 張栢芝沙聲開工 離奇傳患癌

藝人張栢芝早前到歐洲參與多個時裝周活動，之後再撲回內地繼續開工，出席代言羽絨活動並拍攝新廣告。全日穿上厚羽絨的她十足焗了整日桑拿，之前她因太忙一度瀕臨失聲，但她堅持以沙啞聲音拍片，認真搏命！

張栢芝向來是圈中出名的「拚命三娘」，早前到歐洲展開時裝周之旅，每日都非常忙碌，沒想到結束歐洲之行，她就要立刻返回內地繼續開工，首站是杭州，之後再到上海，首要任務是為代言的羽絨服出席大型記者會及拍攝新一輯廣告。栢芝全日穿上多套厚羽絨，又要瘋狂擺甫士，令她熱到汗流浹背兼溶妝，猶如焗足全日桑拿，但她非常專業，在鏡頭面前依然展現甜美笑容。除此之外，近日其工作室不斷上載栢芝歐洲之行的短片，她的聲音在其中一條影片中明顯比平日沙啞，原來她喉嚨不適，瀕臨失聲邊緣，但她為了完成工作，堅持拍攝。