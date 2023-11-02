真命天子30歲後現身 戴祖儀全力搏殺 順應民意影寫真

沒拍拖一段日子的戴祖儀享受單身，稱相士指她30歲後才有桃花出現，現時還未有合適對象，更自言不喜歡「收兵」。她更順應網民提議，考慮推出寫真！

戴祖儀（Joey）在無綫台慶劇《香港人在北京》因為「戀愛腦」被男友背叛，其後與吳業坤擦出愛火花，問到現實中是否同樣戀愛大過天？她笑說：「有段時間冇拍拖，所以唔知拍拖會係點，以前朋友都話我一拍拖就失蹤，因為一有時間就想陪住另一半，不過經過最近好開心嘅單身時光，明白到要Focus咗自己先。」

Joey坦言暫時不會強求新戀情：「有Potential嘅人暫時未出現，自己亦唔係鍾意收兵嗰啲女仔。」她稱現時會疊埋心水努力工作，又自爆：「有個師傅話我30歲後先有桃花，所以依家選擇事業先，同埋我真係好享受單身時光。」問到將來挑選對象會否注重才華？她說：「會鍾意成熟穩重啲，要有一世都會欣賞嘅才華。」現年28歲、準備迎接30大關的她，順應網民提議，研究推出寫真，她笑說：「依家收集緊意見，係健康嘅寫真，我都唔係行性感路線。」

陳星妤浪漫獻吻 另外，《香》劇進入結局篇，前晚一集洪永城發現陳星妤是自己朝思暮想的夢中情人，陳星妤亦驚訝對方原來一直是自己的鐵粉，二人情到濃時忍不住熱吻，全程被深愛洪永城的傅嘉莉目擊。陳星妤笑言該場吻戲拍了6小時，洪永城解釋：「係拍咗咁耐，不過錫嗰場只係佔好小部分，最終拍出嚟效果非常浪漫，大家都好滿意。」