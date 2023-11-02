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劉穎鏇出動黑絲 引人追劇
劉穎鏇
藝人劉穎鏇備受公司力捧，先後參演《鐵拳英雄》、《超能使者》及《隱形戰隊》等劇，表現亮眼，深受觀眾喜愛。近日她為劇集《飛常日誌》開工，有網民分享拍攝片段，見她身穿機艙服務員制服現身機場，以黑色絲襪凸顯其修長美腿，成為焦點所在！網民大讚她得天獨厚，揚言會為了她而追睇《飛》劇，相當期待她的演出！
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