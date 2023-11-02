連詩雅被寸係師奶 陳茵媺首戰《獎門人》 泳衣打底

陳茵媺前晚首次參加《獎門人》，未玩遊戲已經表現興奮，準備好泳衣打底，濕身玩遊戲！而被吳業坤取笑是師奶的連詩雅瞄準家居用品，務求對屋企作出貢獻。

陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣、蔣祖曼、吳業坤及連詩雅前晚在將軍澳電視城錄影《獎門人台慶感謝祭》，8月到台灣進行動脈瘤手術的無綫總經理曾志偉終於回歸節目，他向現場觀眾打招呼：「我返嚟喇！」

首次亮相遊戲節目的陳茵媺直言心情緊張，未玩遊戲已經相當興奮，老公陳豪叮囑她要放鬆，而她準備了泳衣打底，濕身上陣，但對硬食忌廉變花面貓則有所保留，笑言未Ready。她覺得玩遊戲節目是新嘗試，雖然對所有環節都欠缺信心，但會豁出去玩，又笑說：「最想玩開口中，反正聽唔明，都係估。」

吳業坤想跳「開花舞」 而人夫吳業坤與人妻連詩雅同樣瞄準節目的家居獎品，想好好貢獻屋企。連詩雅表示有捧吳業坤的《香港人在北京》場，豈料遭對方取笑：「係呀，師奶都係鍾意睇電視。」連詩雅又提到早前在內地開演唱會跳「開花舞」被狠批舞技，她直認準備不足：「會努力進步，下次開Show會跳得好啲，綵排覺得有7、8成，上台一緊張就減分。入咗行咁多年都覺得跳舞好難，但冇理由因為少少挫折而放棄，下次開Show會再跳。」問到老公陳家樂可有安慰？她說：「佢話喺屋企練嗰陣跳得好啲，冇上台嗰陣咁緊張。」吳業坤則自嘲自己跳舞10多年仍是幼稚園級，提議兩人可以一齊跳舞：「一齊開花，花開富貴！」