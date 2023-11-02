娛樂

郭書瑤開工密實 落街放「峰」

「童顏巨乳」台灣女星郭書瑤亮相節目及活動的打扮相當密實，收起傲人的E Cup「導彈」，不過平日的打扮卻盡顯「辣台妹」本色！日前她被拍得現身台灣街頭，身穿黑色小背心，豐滿上圍呼之欲出，不少網民都慨嘆她總是「深藏不露」。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc