郭書瑤開工密實 落街放「峰」

「童顏巨乳」台灣女星郭書瑤亮相節目及活動的打扮相當密實，收起傲人的E Cup「導彈」，不過平日的打扮卻盡顯「辣台妹」本色！日前她被拍得現身台灣街頭，身穿黑色小背心，豐滿上圍呼之欲出，不少網民都慨嘆她總是「深藏不露」。