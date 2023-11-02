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郭書瑤開工密實 落街放「峰」
「童顏巨乳」台灣女星郭書瑤亮相節目及活動的打扮相當密實，收起傲人的E Cup「導彈」，不過平日的打扮卻盡顯「辣台妹」本色！日前她被拍得現身台灣街頭，身穿黑色小背心，豐滿上圍呼之欲出，不少網民都慨嘆她總是「深藏不露」。
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