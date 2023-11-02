中娛星動：19禁演出餘波未了 Lisa疑遭內地封殺 微博被刪

韓國人氣女團BLACK PINK泰籍成員Lisa今年9月底破天荒為「19禁」脫衣歌舞騷擔任表演嘉賓，令一眾粉絲大為震驚，一直狠批演出低俗。昨日Lisa的微博帳號因為違反規定而遭刪除，連粉絲團帳號亦未能幸免！

Lisa今年9月底懶理粉絲反對，參加一連三日在法國巴黎舉行的脫衣歌舞騷，雖然沒有如其他舞者一樣半裸上陣，但比堅尼造型同樣性感，尾段她更上演脫衣場面，最後脫剩內衣褲，意識大膽。大批粉絲在其社交網留言表示對她感到失望，狠批演出低俗及有損組合形象，但她毫不介意，更在社交網表明樂意再參加同類型演出：「假如有需要，可以隨時找我！」

昨日有粉絲發現Lisa的微博帳號因為違反規定而遭刪除，連粉絲團帳號亦一併被消失，據指內地嚴禁藝人參加色情及低俗演出，估計Lisa因為參加脫衣騷而被視作違反規定，故被刪除帳號，網民猜測此舉代表Lisa已被封殺，不能在內地活動。

Baby張嘉倪帳號異常 至於Angelababy早前一度傳出有份睇騷而捱轟，官方已澄清她未有現身，而另一女星張嘉倪亦疑因觀看演出被鬧爆，昨日有粉絲發現兩人的微博帳號同樣出現異常，一度不能追蹤及向她們發送私人訊息，不過其後已回復正常。