入園同樂 成員體虛有顧慮 Ian爆心臟隱患 姜濤面青索油救命

男團MIRROR成軍5周年，昨日到主題樂園包場與過萬位「鏡粉」共度歡樂時光。各成員分批與粉絲玩機動遊戲，獲安排乘坐「泰山船」的姜濤，上岸後竟面青口唇白，有粉絲更拍得他在船上搽藥油及吹風扇，未知是中暑還是暈船浪，認真可憐。

MIRROR全員到主題樂園出席《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》粉絲活動，昨晨10時許，約1.2萬位「鏡粉」早已在場等候，場面墟冚。12子甫抵埗即接受訪問，隊長楊樂文（Lokman）表示5周年紀念很開心，最開心是可以跟粉絲一同慶祝，副隊長江𤒹生（AK）則表示之前來過樂園拍攝，但當時沒有人，所以很期待與粉絲玩機動遊戲。

各成員分享最愛玩的機動遊戲，Lokman想玩過山車、王智德（Alton）想玩咖啡杯、陳瑞輝（Frankie）則想坐「泰山船」，至於呂爵安（Edan）希望玩最刺激的「灰熊山谷」，陳卓賢（Ian）則因心臟有事，未能玩機動遊戲。問到隊友當中誰最大膽？他們一致推舉李駿傑（Jeremy），Jeremy表示甚麼都想玩，但投訴隊友不願意陪他，盧瀚霆（Anson Lo）聞言即舉手表示：「我同你一齊玩。（驚唔驚玩到嘔？）咁我未食早餐咪唔會嘔囉！」

上岸見暈要人扶 至於姜濤因害怕機動遊戲的離心力，所以與同樣「唔玩得」的Ian選擇乘坐「泰山船」。約11時半，MIRROR分散在各區暢玩，AK、Lokman、Edan及柳應廷（Jer）玩過山車時表現興奮，不停向粉絲揮手，而Anson Lo與Jeremy則一起玩「咖啡杯」，同樣表現雀躍。另一邊廂的姜濤搭船上岸後，一度面青口唇白，要身旁的邱士縉（Stanley）攙扶，坐船期間有粉絲拍得姜濤一臉呆滯，更手拿風扇散熱，又要聞藥油及搽油，未知是否大熱天時身穿長袖外套而中暑，還是暈船浪所致？

其實姜濤活動前一晚在社交平台分享錄音照，以及入院照MRI（磁振造影）的照片，昨晨又上載攰樣自拍，難怪昨日明顯有疲態，但見他仍盡力投入，相當寵粉。約下午2時，MIRROR分別搭乘3架花車巡遊，大批粉絲夾道歡呼，休息過後叉完電的姜濤亦回復精神，偕隊友向粉絲揮手，現場氣氛高漲。

Anson Lo奠定里程碑 受訪期間，對於有傳今次活動出現炒燶門票的情況，更有人以半價轉讓，Lokman表示不知道市況，亦沒有不快：「好多事控制唔到，如果咁都唔開心就好大件事，只能夠盡量表現好啲。」而姜濤被問到是否未能擔任偶像羅志祥的演唱會嘉賓，他說：「係，不過我哋私下有聯絡，理解對方嘅處境，唔會唔開心。」至於Anson Lo提到主演電影《釀魂》的票房逾千萬，他直言：「當初去到500萬票房已經覺得差唔多，多謝入場嘅觀眾，呢個係我嘅里程碑，我會做多啲好作品報答大家。」

另外，Edan粉絲日前誤信MIRROR會舉行私人簽唱會而被騙過千元，他心痛粉絲受騙：「千幾蚊唔係小數目，騙徒好衰，希望大家要小心！」而Jer早前與插畫家Coey傳緋聞，他強調只是相識多年的朋友：「當然我咁大個人拍拖好正常，但呢個真係我嘅朋友，我暫時冇拍拖。」

Ian未能玩刺激的機動遊戲，坐定定遊船河。 Anson Lo雖然驚玩到嘔，但全程落力回應粉絲。