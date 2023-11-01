中文台節目表 翡翠台
9:00 交易現場及深港滬通
9:45 勁歌推介及快樂長門人
10:00 餐餐有宋家
10:30 倚天屠龍記（PG）及宣傳易
11:35 交易現場
11:45 當狗愛上貓（PG）及宣傳易
12:45 交易現場及完善地區多面睇
1:00 午間新聞
1:20 流行都市及宣傳易
2:40 交易現場及深港滬通
2:45 師奶股神（PG）
3:45 KERORO軍曹
4:15 交易現場
4:20 櫻桃小丸子
4:50 Hands Up
5:20 偶像星願7 Third BEAT!
5:50 財經新聞
6:00 你所不知道的中國第三季及新聞檔案
6:30 六點半新聞報道
7:15 世界觀及天氣報告
7:25 有理說得清及科技前沿共享數字經濟
7:35 東張西望及完善地區多面睇
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 羅密歐與祝英台（PG）
9:30 香港人在北京
10:30 請客必食18道菜
11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案
11:15 晚間新聞及科技前沿共享數字經濟
11:45 新聞檔案及天氣報告
11:55 新紮師兄（PG）
12:55 宣傳易
1:00 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：