娛樂

鄭有娜開舖變身DJ打碟

韓國索模鄭有娜前年搬到杜拜展開新生活，勇於接受新挑戰的她今年開始投身音樂界，成為電音製作人兼DJ，不時到夜店及船P打碟吸金。而對美容很有研究的她更在當地設立韓國護膚品牌，雖然初時只有網店，但她最近宣布已在阿布扎比開設首間實體店，開張當日她更變身駐場DJ，即席打碟搞氣氛，認真犀利！
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