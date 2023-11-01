通屋「骨頭」「殘肢」玩大咗 Kim豪宅變鬼屋 太恐怖捱轟

昨日是萬聖節，荷里活一眾「嘩鬼」出籠齊齊扮晒嘢，其中美國真人騷女王Kim Kardashian今年就「玩大咗」，將位於加州的豪宅改裝成恐怖鬼屋，全屋布滿骷髏骨及人體殘肢道具，因而被鬧爆令人不安！

Kim日前於社交網公開豪宅「變身」成鬼屋的照片，見到除了門外兩條柱及拱門滿布骷髏骨頭之外，屋內的飯枱及假雪櫃亦滿布逼真的人體殘肢道具，最離譜就是道具煮食爐出現大量BB頭，睇見都覺得變態，令人反胃！

「鬼屋」照片公開後，即被網民留言圍攻，除了大鬧令人不安之外，亦有網民狠批她應將布置所花的大量金錢捐出做善事，更有網民直指她冇「品味」：「佢咁多錢都買唔到品味！」而被鬧爆的Kim一於少理，昨日就在社交網公開與囡囡露芙（North West）打扮成90年代校園喜劇《叻女掌門人》（Clueless）角色的照片湊「萬聖熱」。

Hailey被「殺手」追殺 除了Kim之外，加拿大樂壇天王Justin Bieber的索模妻子Hailey Bieber亦趁住萬聖節狂扮嘢，日前惡搞喜劇《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movie）中的性感受害者，照片中穿着白色內衣的Hailey被「面具殺手」追殺，十分抵死！而前日Bieber夫婦又再出動，以「聰明笨伯」野人裝出席好友舉辦的派對。

至於「獄海名媛」Paris Hilton日前扮完天后好友Britney Spears後，與老公Carter Reum及9個月大囝囝Phoenix參加天后Katy Perry主題的萬聖節派對，一家三口扮成Katy最近於賭城駐場騷的「菇菌」，認真可愛！而美國天后Christina Aguilera日前亦化身成歌手舊拍檔雪兒（Cher）拍片，絕對是神還原！