暢所欲玄：「百家被」佑平安

俗語說：「縫百家被，穿百家衣」，用不同布料拼縫製作的被子或衣服，稱為「百家被」或「百家衣」，傳統上贈送百家被給新生嬰兒，象徵得到百家百戶的祝福，在中國早期的社會，父母或長輩甚至會親手縫製，希望保佑小孩平安長大，是疼愛小孩的象徵。

縫製拼布的工藝歷史悠久，據說最早源於古埃及和中國北方地區，主要是為了禦寒而出現。在中國早期農業社會，基層百姓普遍並不富裕，但生兒育女是人生大事也是天大喜事，加上當時鄰里關係較為親密，家中有小孩出生，親戚朋友都會上門祝福，並送上手掌大小的布料，小孩母親收集到不同花式的布料，親手將它們縫起來，然後給小孩做成衣服或被子。

用這種拼布做成的衣服稱為「百衲衣」或「百家衣」，被子則稱為「百衲被」或「百家被」，象徵小孩穿着各家祝福的衣服，或蓋着被子長大，納取百家之福，長命百歲。

現在要從一百個親友收集不同的布料當然並不容易，但隨着傳統習俗的演變，也可以使用百塊不同布料製成的百家被，同樣可以保留百福、百壽及百喜的意思，玄學上也可以為小孩祈福擋煞，保佑他們平安長大，福星高照。

堪輿學家麥玲玲師傅