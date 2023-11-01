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郭富城北上鍊車騷身手
影帝郭富城（城城）近日北上到湖南株洲鬥車，更獲內地車手馬青驊大讚，形容他是「被跳舞和唱歌耽誤的好車手」。城城於內地逗留數天期間，外出用膳時不時被捕獲，一位內地媽咪級粉絲日前更於超市內偶遇拿着兩個橙的城城，且捉着他不放，搞到城城顯得有點不耐煩，最終匆匆離開。
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