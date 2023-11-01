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鍾培生報案 稱被恐嚇勒索
「富三代」鍾培生繼早前被直播網紅Ashley爆料指雙方有感情轇轕後，日前她再於社交網發文，表示若收不到對方的金錢賠償，將直播割脈，而昨日鍾培生於社交網回應事件，重申與Ashley不認識兼未曾見過面：「我被網絡暴力騷擾、被隔空勒索、被恐嚇長達快三年，我已經報案兩次，等待執法人員處理結果。」
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