首談監製影射唔做宣傳 袁澧林對號入座：有少少誤會
藝人袁澧林、馮允謙（Jay）和林愷鈴昨日到尖沙咀出席品牌活動，對於早前電影《釀魂》監製黃永峯影射袁澧林不配合電影宣傳而公開炮轟她，袁澧林聞言即對號入座，坦言：「我諗都係講我，係有少少誤會。」
袁澧林續指當時有人指她為打波而缺席宣傳活動，但她澄清當日身在台灣出席電影節，同時亦有媒體報道，她稱：「我自己Post嘢打亂晒時間，令人以為我去咗玩。同埋有人話我冇去拜神，咁我喺開咗鏡先加入，都唔係好大件事，已經冇嘢，大家都有Repost Story。（監製話你以後有幾紅都唔會尊重？）我諗都係意氣說話，未來有冇合作就睇緣分，如果再嚟我會做好啲，自己都有責任，真係缺席咗某啲重要場合。我同監製有喺Story互動，大家唔使放到咁大。」袁澧林又提到日前到台灣拍攝金馬獎宣傳片，她開心表示：「好難得同啲殿堂級人物同框，我拎住杯珍珠奶茶，感動到好想喊。」
截停巴士拍攝遭鬧爆
至於Jay被問到日前公司在社交網分享拍攝花絮，其中導演疑似因鏡頭需要而截停一架行駛中的巴士，事後被網民鬧爆行為自私及罔顧巴士司機及乘客安全，Jay受訪時稱自己剛剛知悉事件，並即時認錯，他說：「自己都覺得唔應該咁，要小心處理安全問題，當時自己太專心喺拍攝上，未考慮其他細節，如果有乘客受影響，我向大家講聲對唔住。」
人人做記者
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