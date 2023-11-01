首談監製影射唔做宣傳 袁澧林對號入座：有少少誤會

袁澧林續指當時有人指她為打波而缺席宣傳活動，但她澄清當日身在台灣出席電影節，同時亦有媒體報道，她稱：「我自己Post嘢打亂晒時間，令人以為我去咗玩。同埋有人話我冇去拜神，咁我喺開咗鏡先加入，都唔係好大件事，已經冇嘢，大家都有Repost Story。（監製話你以後有幾紅都唔會尊重？）我諗都係意氣說話，未來有冇合作就睇緣分，如果再嚟我會做好啲，自己都有責任，真係缺席咗某啲重要場合。我同監製有喺Story互動，大家唔使放到咁大。」袁澧林又提到日前到台灣拍攝金馬獎宣傳片，她開心表示：「好難得同啲殿堂級人物同框，我拎住杯珍珠奶茶，感動到好想喊。」