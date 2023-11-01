許靖韻「得一想二」 扑槌入票抽樓

蔡卓妍及一眾同門藝人現身英皇新盤展銷廳睇樓，她直言因在南區長大，對該區特別有感情，心郁郁想入市；而6年前成功做業主的許靖韻，今次向兩房單位埋手，希望愈住愈好！

向來愛買磚頭的蔡卓妍（阿Sa）昨現身英皇港島南海景住宅樓盤「澄天SouthSky」的展銷廳，阿Sa指因自己從小就生活於南區，對該區充滿童年回憶，加上樓盤特色戶有自置樓梯直上天台，私隱度高，所以都「心郁郁」。她亦笑言：「近海景真係選擇居所嘅一個加分點，可以增強空間感之餘，仲可以加啲設計將景色融入家中。」

衛詩雅落足牙力 此外，英皇娛樂藝人自行組織「星級睇樓團」，衛詩雅、周家怡、泳兒、許靖韻（Angela）、洪助昇、黎展峯、黎峻、艾妮等一行11人積極撐場。作為項目大使的衛詩雅落足嘴頭，而Angela更即場決定入票，她表示：「幾年前成功買到公司旗下樓盤上車做業主，今次同上次一樣都係睇完盤覺得好吸引忍唔到手，上次買咗一房單位，今次心儀兩房單位，希望愈住愈大，愈來愈好！希望抽到啦！」

眾星睇盤，英皇副主席楊政龍親自帶隊介紹項目示範單位，而英皇主席楊受成也在場，一眾藝人即向楊受成起哄，希望安排新盤作為公司宿舍，他即搞笑說：「多謝幫襯！」

阿Sa 一眾英皇藝人積極撐場。