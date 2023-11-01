MIRROR慶祝活動 票價狂跌 「爵屎」再陷簽唱會騙局 Edan發聲澄清

人氣男團MIRROR成員Edan（呂爵安）曾為粉絲疑被騙黃牛飛錢而喊報案後，事隔兩個月又有「爵屎」疑被騙1,100元，令Edan急發出呼籲。另一方面，有指曾炒至每張3,000元的慶祝MIRROR 5周年入場券，已跌至最新低價400元。

Edan於8月尾假亞博舉行首個個人演唱會時，得悉有「爵屎」（粉絲暱稱）買黃牛飛，但網上過數2,800元後，對方便人間蒸發，粉絲「飛財兩失」，令Edan怒不可遏，於網上為「爵屎」發聲：「係咪可以報案捉到佢？」

言猶在耳，近日又有騙徒訛稱MIRROR全員將於11月5至8日假九展舉行簽唱會，屆時有簽名及影相環節，因活動或是內部舉行，故不作公開宣傳，結果有「爵屎」信以為真，銀行過數1,100元後，對方便失去蹤影，「爵屎」即私訊Edan申訴：「我係咪畀人呃錢？係咪有呢個演唱會㗎？」Edan將對話公開及澄清：「完全冇啲咁嘅事，大家唔好再畀人呃。」

獻吻妹妹食檸檬 雖然「爵屎」有金錢損失令他「火滾」，但心愛的胞妹小如豬生日，他暫時拋開煩憂，上載和妹妹的慶生照，留言送祝福：「19歲了，身體健康，開開心心。」不過身為萬人迷的他，卻遭妹妹拒吻，又謂：「一年一度攞正牌Po佢，呂家有女初長成，每年固定避開我個Birthday Kiss。」

另外，MIRROR成軍5周年第一炮Fans Club慶祝活動「Fantastic Meet」，將於今日假主題公園舉行，之前有黃牛黨將每張1,680元的入場票炒至3,000元，不過自7日前開始以半價，甚至送主題樂園門票促銷，而昨日網上拍賣平台更出現割喉式兜售，竟然每張400元就有交易。不過跟MIRROR共慶5周年亦非次次要消費，男團將於11月3日「生日」當晚，舉行兩小時的網上生日會，實行與眾同樂。