「鋼門」謝家榮戰衣留住光輝一刻 唐詩詠學斷捨離 童年照珍藏迷你倉

詩詠大方分享童年照及小時候的床照，相當可愛，她指家中放有好幾個膠箱的相簿，之前一直苦於收納問題：「哥哥經常擔心啲相會褪色或者蟲蛀，因為香港比較潮濕，所以要搵個地方好好收藏，迷你倉係唔錯選擇。」她表示以前不流行迷你倉，小時候經常搬家，每次都被迫丟掉一些珍貴的東西：「我最想留低嘅係一張被，張被好細個就用，記得屋企人丟咗我張被時，我喊咗幾日，張被對我嚟講就好似依家嘅電話咁重要，有佢先瞓得着，但屋企人話張被又舊又爛怕有蟲。」她坦言人愈大愈想斷捨離，衣服只要3年內沒穿過都會丟掉，但有些具紀念價值的東西，則會一直保存，當中包括愛貓的相片、粉絲製作的紀念相冊及為工作而買的昂貴鞋履。