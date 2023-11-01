「鋼門」謝家榮戰衣留住光輝一刻 唐詩詠學斷捨離 童年照珍藏迷你倉
視后唐詩詠昨日現身活動時分享童年照，她表示雖然人長大要學懂斷捨離，但最難捨具紀念價值的東西，仍記得兒時搬家被丟掉一張被子，當年為此喊足好幾天。
唐詩詠與「港隊鋼門」謝家榮聯同建華集團主席凌偉業昨日出席「24 STORAGE露營迷你倉企劃」宣傳活動，詩詠與家榮分別帶同珍貴的家族相簿與亞運戰衣放入迷你倉。
詩詠大方分享童年照及小時候的床照，相當可愛，她指家中放有好幾個膠箱的相簿，之前一直苦於收納問題：「哥哥經常擔心啲相會褪色或者蟲蛀，因為香港比較潮濕，所以要搵個地方好好收藏，迷你倉係唔錯選擇。」她表示以前不流行迷你倉，小時候經常搬家，每次都被迫丟掉一些珍貴的東西：「我最想留低嘅係一張被，張被好細個就用，記得屋企人丟咗我張被時，我喊咗幾日，張被對我嚟講就好似依家嘅電話咁重要，有佢先瞓得着，但屋企人話張被又舊又爛怕有蟲。」她坦言人愈大愈想斷捨離，衣服只要3年內沒穿過都會丟掉，但有些具紀念價值的東西，則會一直保存，當中包括愛貓的相片、粉絲製作的紀念相冊及為工作而買的昂貴鞋履。
北上發展講Timing
對於近日開通內地社交網，詩詠解釋是應內地粉絲要求：「因為有啲內地粉絲冇香港社交網。（為去內地發展鋪路？）係想方便粉絲。（想唔想到內地發展？）要睇吓有冇適合嘅工作。（有冇內地工作招手？）都有，但因為之前貓貓唔舒服，我唔可以長時間離港，所以都係睇緣分。」
而對家榮來說，亞運戰衣絕對意義重大，他說：「今屆亞運對我嚟講係人生一個重要里程碑，以1比0擊敗強隊伊朗，令港隊歷史性殺入4強，真係發夢都未諗過，雖然最後攞唔到銅牌，但已經係超額完成，亦係我目前足球生涯入面最光輝一刻。」
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