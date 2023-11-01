「增高」6吋弗到漏 炎明熹消腩秘技：丹田力Hold肚皮

「聲夢人氣王」炎明熹以露臍裝性感出席活動，成功以一敵六搶盡「師妹」任暟晴及女團XiX風頭，更大方分享其自創的「消腩大法」，效果神奇；她又自爆有意拜曾「藐」她的藝人吳保錡為師，可見胸襟廣闊，18歲女已有大將之風。

前晚炎明熹（Gigi）出席其歌唱學校的十周年音樂會，她穿上露腰腹設計的晚裝盡露扁平肚皮，散發另類性感，令同場的「聲夢2」冠軍任暟晴及5人組合XiX相當失色。Gigi受訪時坦言出騷前仍鯨吞一碗冬蔭功金邊粉，沒有特地為靚衫而節食：「要用丹田力Hold肚皮，好似跳肚皮舞咁，縮肚就冇肚腩，唔縮就會拋出嚟，因為唔使唱歌，只嚟做頒獎嘉賓同攞獎，先可以着呢件衫。」

談到ViuTV藝人吳保錡被網民翻舊帳，指他曾寸嘴謂「不識炎明熹是誰」，但又晒與她的合照「認錯」指自己有眼不識泰山，Gigi聞言笑說：「我係泰山？我好宏偉！今晚着咗6吋高跟鞋，好高。」她大方表示不在意曾被看扁，反戥被網民寸的保錡慘，她說：「明白作為公眾人物一定有人鍾意同唔鍾意，相信保錡好堅強。」又揚言有意拜對方為師：「佢非常幽默，我同佢講想學佢嘅幽默。」她透露已準備以牛仔裝出席本周四舉行的「叱咤頒獎典禮」記者會，笑言不會如往年一樣因返學而遲到。而在音樂會壓軸登場的她，獲頒「最傑出學員」獎時，與學校校長相擁後一度感觸落淚，場面感人。

任暟晴忙升學事宜 同場的任暟晴表示尚未簽唱片公司合約，因最近忙趕論文及準備讀大學事宜，對於被指同是冠軍，但與Gigi發展迥異，她自言出道遲：「我遲咗一年參加比賽。」另外，問XiX可曾被經理人Eric Kwok教訓，她們說：「試過被Eric Sir用Message話咗幾日囉，我哋講咗幾日Sorry，佢唔係煩、唔係惡嘅，嚴格啫！」