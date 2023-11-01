傅嘉莉阿梅上身闖關？

視帝陳展鵬、吳若希（Jinny）、傅嘉莉、吳業坤及陳星妤等，昨日以萬聖節造型宣傳《香》劇。化身唐僧的展鵬笑言要打蜘蛛精，吳若希則扮《難兄難弟》的蕭芳芳，笑言監製提議她模仿高層曾勵珍的聲線，她擔心被送入「雪櫃」，所以還是用自己的聲線。吳業坤與傅嘉莉分別扮演《少林足球》的「醬爆」及阿梅，造型夠晒騎呢，「神還原」阿梅的傅嘉莉更不斷大擺經典甫士。

劇集即將大結局，Jinny指前晚睇到與展鵬鬧交一幕，笑到面頰痛及虎紋加深，問到劇集受歡迎，可會要求監製鍾澍佳開續集？她笑言希望開拍《香港人在東京》，有自肥之嫌。她又指吳業坤除了得罪她，亦試過整喊戴祖儀，但指搞笑是對方的優點，不會因此生氣。

至於正在內地拍攝《反黑英雄》的傅嘉莉趕回港出席宣傳，她提到今次扮「阿梅」花了3小時化妝：「淨係個鼻影已經畫咗45分鐘，對眼仲要黐雙眼皮膠紙，條眉又要畫到好直。（用阿梅Look過海關？）佳導有叫我就咁返去，話會網上瘋傳，但係唔會啦，我驚畀人拘留呀！」