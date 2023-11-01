獨家消息：歌喉完勝吳若希 蔡潔進軍樂壇 唱出10年辛酸史

藝人蔡潔在熱播劇《香港人在北京》飾演女強人，現實中同樣事業心重，對工作充滿熱誠和幹勁。適逢明年就是出道10周年，為了慶祝這個大日子，她密謀為自己打造新歌，殺入樂壇！她將以歌聲回顧入行以來的心路歷程，實行過完戲癮再滿足唱歌癮。

現年34歲的花旦蔡潔在無綫劇集《一舞傾城》飾演當紅舞小姐Monica人氣急升後，今次在台慶劇《香》飾演女強人，兩個角色反差甚大，但同樣有發揮空間，讓她過足戲癮。她在劇中是陳展鵬的「白月光」，2人多年後重遇，雖然角色誤當陳展鵬和吳若希之間的第三者，但她並不擔心會惹網民討厭，她日前接受本報專訪時表示：「劇情係好好笑同歡樂，又唔會去咗嗰個方向。我覺得如果真係引起大家強烈感受，某程度上都係一種成功，佢哋同角色同喜同悲先會有咁大情緒。」

劇中演員陳展鵬、吳若希、吳業坤及戴祖儀都是唱家班，想不到蔡潔亦會為劇集獻聲，帶來驚喜，她笑說：「係咪估唔到呢？我唔係唱好多，等大家期待吓，都係唱啲經典歌，仲要同吳若希比併，劇入面我嘅歌聲係完全取勝，劇外梗係唔夠佢唱得好！」講到唱歌，蔡潔即滔滔不絕，更興奮透露稍後會打造一首屬於自己的歌曲：「我好鍾意唱歌，明年上半年係我返嚟香港嘅10周年，所以想借呢個時候同我嘅粉絲分享呢10年嘅經歷，嚟緊會計劃做自己嘅歌，未落實晒，但相信好快會同大家見面。」

住豪宅搵參考對象 蔡潔稱在澳洲留學期間曾參加歌唱比賽，雖然當時以玩票性質參加，卻成功打入10強，笑言未至於五音不全，她又透露：「之前有跟吳業坤學唱歌，上咗唔係好多堂，佢好明白我，知道要點樣調節我去更好嘅狀態。我唔係成日去上堂，但佢會畀好多意見我，同埋有讚我，好多謝佢鼓勵。我有搵另外嘅老師，可以聽多啲唔同人嘅意見。」初試啼聲的她會以慢歌為主，希望透過歌聲訴說一些故事，至於會簽唱片公司還是自資出歌，她指一切仍在商討中。

近年工作量漸增的蔡潔，被踢爆遷入千萬豪宅，又遭暗示財來自有方，問到是否食得鹹魚抵得渴？她坦言：「細個未入行時，睇到呢啲新聞都會有啲猜測，究竟嗰個人點樣做到？自己咁多年經歷到依家，都可以同大家分享，我並唔係大家諗得咁勁，身邊好多同事好多都好優秀，無論事業方面、作品收入甚至選擇居所方面，我覺得自己仲需要去參考或學習佢哋，呢個係事實。依家係我可以應付到嘅合理生活範圍內，我係一個幾宅嘅人，好需要安靜嘅環境，只不過係選擇適合自己嘅居所。之前有報章寫我架車嘅估價，我心諗如果真係咁高，咁我可以半價賣出去。」