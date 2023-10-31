萬聖節唱反調 扮電影角色 美瑾「七孔流血」 挑釁工會
為迎接萬聖節，荷里活一眾名人紅星參加派對齊齊扮嘢，其中「性感女神」美瑾霍絲（Megan Fox）不理美國演員工會（SAG-AFTRA）勸告，堅持扮電影人物，並驚死工會不知道，於公開照片的貼文特地「標籤」他們，因而被粉絲讚她沙膽！
美瑾與歌手未婚夫Machine Gun Kelly（MGK）日前以電影《標殺令》（Kill Bill:Vol. 1）的角色日本學生妹及復仇「新娘」造型參加派對，美瑾更模仿角色的「七孔流血」。事後她於社交網公開照片，其貼文沒有留言，但「標籤」了SAG-AFTRA，擺明向工會挑機！之前SAG-AFTRA向會員發出指引，禁止他們穿上電影造型參與萬聖節派對，因而令一眾愛扮嘢的演員大為不滿。而迪士尼童星出身的美國天后Demi Lovato亦精心打扮去P，她沒有忘本，以迪士尼經典動畫人物「白雪公主」的巨乳版造型參加派對。事後她於社交網公開自拍照，見她對鏡自拍大騷最強事業線。她留言表示：「我全年最喜歡嘅時光。萬聖節快樂！」除了Demi和美瑾之外，美國真人騷家族Kardashians成員Kendall Jenner日前亦提早大搞萬聖節派對，其天王男友Bad Bunny亦有參與，而她戴上金假髮扮美國一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe），扮相維肖維妙！
Heidi預告造型「大到要封街」
至於「萬聖女王」德國前超模Heidi Klum密鑼緊鼓為自己年度舉辦的萬聖節慈善派對的最強造型作準備，日前她於社交網貼全裸瞓粉紅毛毛梳化的性感照，並預告：「風暴前嘅寧靜，距離Heidi萬聖節2023年派對仲有3日。」雖然暫時未知「女王」今年的造型是否與照片有關，但日前她率先透露今年的扮相「大到要封街」，確實令一眾粉絲期待！另方面，「荷里活索模殺手」里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）亦與意大利索模新女友Vittoria Ceretti參加節日派對，他頭笠可愛鴨仔頭現身，期間女友被影到在露台伸手入其褲內摸屁股，認真恩愛！
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