萬聖節唱反調 扮電影角色 美瑾「七孔流血」 挑釁工會

美瑾與歌手未婚夫Machine Gun Kelly（MGK）日前以電影《標殺令》（Kill Bill:Vol. 1）的角色日本學生妹及復仇「新娘」造型參加派對，美瑾更模仿角色的「七孔流血」。事後她於社交網公開照片，其貼文沒有留言，但「標籤」了SAG-AFTRA，擺明向工會挑機！之前SAG-AFTRA向會員發出指引，禁止他們穿上電影造型參與萬聖節派對，因而令一眾愛扮嘢的演員大為不滿。而迪士尼童星出身的美國天后Demi Lovato亦精心打扮去P，她沒有忘本，以迪士尼經典動畫人物「白雪公主」的巨乳版造型參加派對。事後她於社交網公開自拍照，見她對鏡自拍大騷最強事業線。她留言表示：「我全年最喜歡嘅時光。萬聖節快樂！」除了Demi和美瑾之外，美國真人騷家族Kardashians成員Kendall Jenner日前亦提早大搞萬聖節派對，其天王男友Bad Bunny亦有參與，而她戴上金假髮扮美國一代性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe），扮相維肖維妙！